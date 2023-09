La mamma che ha 13 bambole | Così mi sono preparata alla genitorialità

(Di giovedì 21 settembre 2023) Oggi Notizie Scopri l'insolito viaggio verso ladi una coppia londinese che ha "adottato" 13realistiche! Sai, lapuò assumere forme davvero diverse. Ecco la storia di Jess Ellis, 27enne, e del suo fidanzato Avery Raassen, 33enne, che hanno deciso di diventare "genitori" di 13finte, prendendosi cura di loro come se fossero bambini veri. Un rifugio durante la pandemia Durante il maggio 2020, il più difficile della pandemia, Jess si è sentita molto sola. Ha iniziato a giocare conrealistiche, modellate sui neonati. Originaria di East London, Jess ha sempre amato i bambini e ha trovato conforto nel tenere tra le braccia un bambino... finto. Una collezione in crescita La sua passione è diventata sempre più intensa e ha iniziato a collezionare queste ...

...Robert Maxwell, ' Mad' Frankie Fraser, la Regina madre ( ladi Elisabetta e il principe Harry . Giustificarono l'inserimento così: ' Potreste rabbrividire al pensiero di aver avuto afare ...È una dirimpettaiaesce a correre, conosce bene l'Astor perché ci ha lavorato. Da spettatore esterno, ne comprende anche le dinamiche di racketgovernano gli affitti illegali delle stanze e ...

Una sconosciuta che chiamo sempre mamma, questo è l'Alzheimer Vita

Caso Pifferi, in tribunale la mamma che lasciò morire di stenti la figlia: "Mai dato gocce a Diana" RaiNews

Sarah Nile licenziata dopo la nascita della figlia Evah: lo sfogo su Instagram Diventata mamma per la seconda volta il 19 marzo 2023 della meravigliosa Evah, Sarah Nile non sapeva ancora quello che ...Cesare che si infila la maglietta da solo, che segue una linea retta con i piedini in un lungo corridoio, o che casca tra le foglie secche del parco e si rialza, le raccoglie e le regala alla mamma ...