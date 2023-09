(Di giovedì 21 settembre 2023) AGI - Altro che inclusione, la direzione deldi Torino promuove iniziative "razziste" nei confronti degli italiani. Cinque anni e mezzo dopo, il leghista Andrea Crippa rispolvera, in un'intervista, la 'vecchia' polemicai vertici dell'istituto piemontese. "La mia opinione non è cambiata. Ho solo ripetuto quello che dissi nel 2018: la direzione ha gestito ilin maniera ideologica", conferma il vice di Matteo Salvini, contattato dall'Agi. "Nei prossimi mesi e nelle prossime settimane, si dovrà procedere a un ricambio in consiglio di amministrazione, mi piacerebbe che si tenesse conto di questo - aggiunge -. Non chiediamo undi centrodestra, come farebbe la sinistra, che occupa posti. Ma chiediamo una nomina più imparziale. Il...

...Official Hard Seltzer dei rossoneri a partire dal 23 settembre in occasione del matchl'... che siai rossoneri con l'obiettivo di continuare il proprio percorso di promozione del "Made in ...... il verdetto sull'apertura dell'Annibale Riva al pubblico per il matchil Vado. Al momento ... Albenga comunica che laNazionale Dilettanti non ha autorizzato la presenza del pubblico in ...

La Lega contro il direttore del Museo Egizio. Va sostituito AGI - Agenzia Italia

Il ministero degli Esteri tedesco è pronto a erogare fondi per "un progetto per l'assistenza a terra delle persone soccorse in mare ...BOLOGNA – Remare contro e arricchire l’Austria. La Lega sbarra la strada alle spinte dei Verdi di portare le gare olimpiche di bob, slittino e skeleton a Innsbruck evitando il costoso rifacimento ...