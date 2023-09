La Lega all’attacco del direttore del Museo Egizio di Torino Greco | «Si dimetta | è razzista»

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 settembre 2023) «Christiandeldi, faccia un gesto di dignità e si. Faremo di tutto per cacciarlo e chiediamo al ministro della Cultura Sangiuliano di cacciarlo se non si dimette lui». Sono queste le parole del vicesegretario dellaAndrea Crippa in un’intervista ad Affari Italiani, nella quale si scaglia contro l’egittologo. «Qualche anno fa – racconta Crippa –decise uno sconto solo per i cittadini musulmani e io chiesi ai cittadini di protestare inondando il centralino di telefonate. Lui mi denunciò, fui condannato in primo grado e assolto in secondo, vincendo la causa», dichiara il leghista. «È undi sinistra che ha gestito ildi ...