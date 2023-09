La Juve vuole blindare Iling | i dettagli dell'offerta di rinnovo

Soprattutto con il mercato che non perde di vista il gioiello inglese della: dialoghi avviati, sul tavolo un aumento dell'ingaggio e un prolungamento fino al 2027. Palla agli agenti.Con questo noncerto dirsi che le due manovre stipendi possano essere giustificate ma solo che esse non sono state adottare in un contesto ordinario'.

TMW - La Juve vuole blindare Vlahovic e Chiesa. Avviati i contatti: le ultime TUTTO mercato WEB

Vlahovic-Juve, l’agente di DV9 a Torino: perché Giuntoli vuole il rinnovo Tuttosport

A due giorni dalla sfida con la Juventus, Giovanni Carnevali a.d. e d.g. del Sassuolo, è tornato su uno degli argomenti più importanti del mercato estivo, il mancato trasferimento di Domenico Berardi ..."Il Dio del calcio lo ha punito. Se l'è costruita tutta da solo quell'azione, ha voluto insistere ed eccedere e per questo è stato punito. Se vuole giocare in Champions il Milan, ha tre giocatori di ...