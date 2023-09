La guerra Ucraina-Russia si allarga ad altri Paesi

Polonia - perché lo stop alle armi all'Ucraina? Dalla "guerra dei cereali" alle prossime elezioni - la strategia di Varsavia Dall?inizio dell?aggressione russa ai danni dell?Ucraina la Polonia è tra i più solidi e attivi alleati di Kiev. Alla base dell?impegno di Varsavia ...

Ucraina - la Nato : "Abbiamo provato a trattare con Putin prima della guerra - ma non è stato possibile" Leggi Anche Onu, applausi per Zelensky per la prima volta all'Assemblea - Leader ucraino: 'Russia usa cibo ed energia come armi' Secondo Stoltenberg, ...

Ucraina - la diretta – Speaker della Camera Usa : “Non ci saranno altri aiuti a Kiev entro il 2023”. Zelensky : “Senza armi perdiamo la guerra” Forti esplosioni hanno scosso stamattina la capitale e altre aree dell’Ucraina. Tensioni sulla rimozione del divieto del grano (leggi) tra Varsavia ...

Ucraina : Meloni - 'guerra colpisce nazioni più povere - volontà è creare caos e diffonderlo' New York, 21 set. (Adnkronos) - "Le conseguenze del conflitto in Ucraina travolgono tutti come in un domino, ma impattano soprattutto sulle nazioni ...

Guerra in Ucraina - Zelensky spietato al vertice ONU : “Togliere il potere di veto alla Russia” Di fronte al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Volodymyr Zelensky, ha esposto la sua opinione senza mezzi termini. Secondo il leader ucraino, ...