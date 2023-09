La goffaggine della Lega nell’affrontare il problema della violenza stradale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 settembre 2023) Anche lascende in piazza per chiedere più sicurezza sulle strade milanesi. Non è la trama di un film distopico, ma un evento che si concretizzerà nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, alle 15.45 davanti a Palazzo Marino. Il presidio leghista si terrà qualche ora prima di una delle più grandi proteste – di fatto indipendente ma sostenuta dalle principali associazioni bike friendly milanesi, e non solo – mai organizzate in città contro la. Dalle 19 i manifestanti bloccheranno il traffico in quattro attraversamenti sulla cerchia dei bastioni, con l’obiettivo di paralizzare la circolazione e sensibilizzare in merito all’importanza di una Milano a misura di pedoni e ciclisti. Al di là del tempismo sospetto, l’improvvisa attenzionemilanese verso ...