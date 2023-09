La Figc ha ridotto la squalifica di Agnelli perché i fatti erano avvenuti in periodo di crisi

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il 28 agosto la Corte d’Appelloha annunciato in un comunicato la riduzione delladai 16 ai 10 mesi per l’ex presidente della Juventus Andrea, in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. Ora, la stessa Corte ha reso note anche le motivazioni che hanno portato alla riduzione dellanei confronti dell’ex numero uno della Juventus. Confermata la violazione dei principi di lealtà sportiva, tuttavia, ci sono delle attenuanti in merito alle decisioni assunte durante l’arco di tempo che coincide con le due manovre stipendi. «In primo luogo, il ricordato contesto storico durante il quale si sono verificati iaddebitati: nel 2020, in piena pandemia da Covid-19 e in un...