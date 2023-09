La famiglia lo crede morto suicida da 10 anni ma era in Grecia La moglie | «Non è un uomo | non è un padre»

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tutti lo pensavanodiecifa quando – il 7 luglio 2013 – era scomparso da Imola. Adamo Guerra, al tempo 45enne, gestiva un negozio di casalinghi vicino casa a Lugo, era sposato e aveva due figlie minorenni. Ai familiari e a un collega aveva lasciato tre lettere, ritrovate dai suoi genitori il 16 luglio: «Ciao mamma e papà, non ho molte parole da dire, ma purtroppo è andata sempre male. E adesso è arrivato il momento di farla finita», si leggeva in una. La procura di Bologna aveva aperto un’indagine poi archiviata nel 2015 per “presumibile suicidio”. I carabinieri avevano trovato la sua auto al porto di Ancona, tant’è che laRaffaella Borghi da cui – secondo il quotidiano la Repubblica – era separato ma era rimasto in buoni rapporti pensava si fosse buttato giù. Ma la svolta è arrivata nel ...