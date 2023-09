La dolce dedica di Tori Spelling alla madre Candy dopo la rottura tra le due

(Di giovedì 21 settembre 2023)ha celebrato il 78esimo compleanno di sua, con unpost Instagram. Le due si erano riconciliate nel 2022,un lungo litigio che le aveva tenute separate per diversi anni. “Buon compleanno mamma, alias… Ti voglio bene. Sono grata di essere tua figlia”, inizia così il post dell’attrice. A corredo della, una carrellata di foto delle due insieme. “Alcuni dei miei ricordi più felici riguardano ridere tantissimo con te, eravamo felici piangendo dal ridere, mentre tu facevi il tuo sibilo… Randy tu sai quale! Solitamente riguardano anche solletico e lotte con il cibo (magari gelato)” dice, menzionando il fratello Randy. “Non do mai ...

Tanti assaggi, dall'antipasto al, abbinati a un vino, per esaltare sapori e aromi. Il tour ... Morbegno in Cantinauno dei suoi percorsi al mese della prevenzione del cancro al seno: un ...Mara Venier a ruota libera per Diva e Donna e sui social laTutti sono concordi nel dire che la conduttrice oltre a rendere piacevoli le interviste, le rilascia volentieri a terzi. Di ...

Diletta Leotta: la dolce dedica alla figlia Aria, emozione pura Tendenzediviaggio

Diletta Leotta festeggia il primo mese della sua bimba: la dolce dedica della conduttrice siciliana Sicilia Fan

Belen Rodriguez ha compiuto 39 anni. Tra i primi a farle gli auguri sui social, la sorella Cecilia e la mamma Veronica. Compleanno in famiglia per l'ex conduttrice de Le Iene, che nelle ultime ...Puliamo il Mondo, la storica campagna di Legambiente, giunge al culmine in Toscana con l'appuntamento del 23 settembre organizzato al Parco archeologico delle 100 fattorie Romane di Porcari a partire ...