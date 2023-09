La Corte Ue boccia i respingimenti al confine in Francia | “Allontanamento forzato solo in ultima istanza”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ladi giustizia dell’Unione europeadei migranti da parte dellaalle frontiere interne. In una sentenza sul ricorso di diverse associazioni francesi, i giudici di Lussemburgo evidenziano che “la direttiva Ue ‘rimpatri’ va sempre applicata, anche nel caso di controlli ai confini interni” ripristinati temporaneamente da uno Stato membro. I migranti irregolari, evidenzia laUe, devono pertanto poter “beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’avvienein”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

