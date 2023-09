La Commissione Europea approva ORSERDU® Elacestrant del Gruppo Menarini per il trattamento di pazienti con carcinoma mammario ER+ | HER2- localmente avanzato o metastatico con una mutazione attivante ESR1

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) - FIRENZE, Italia e NEW YORK, 21 settembre 2023 /PRNewswire/Il(""), azienda farmaceutica e diagnostica leader a livello internazionale, e Stemline Therapeutics Inc. ("Stemline"), una consociata interamente controllata del, ha annunciato oggi che lahato) come monoterapia per ildi donne in post-menopausa e uomini conpositivo per il recettore degli estrogeni (ER),negativo,(mBC) con una...