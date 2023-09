La classifica degli hobby più amati dagli italiani

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 21 settembre 2023) A settembre riparte l’anno ‘accademico’ e ovviamente oltre agli istituti scolastici riaprono scuole di ballo, di canto, di teatro e palestre. In base a queste ‘ri-aperture’, ProntoPro ha stilato unatra glipiù. Settembre è il mese in assoluto delle ri-partenze. Riaprono le scuole, si torna in palestra o a svolgere qualsiasi altra attività impegni il tempo libero. L’avvicinarsi dell’autunno porta anche a scoprire nuoviche si possono trasformare anche in mezzi per scoprire nuovi talenti. A confermarlo sono i dati raccolti da ProntoPro, il marketplace di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta. Settembre risulta il mese dell’anno nel quale si registrano più ricerche in termini di lezioni e corsi. Si ...