La Casa Bianca chiede all’ambasciatore in Giappone di ammorbidire la linea anti-Cina

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’amministrazione di Joe Biden avrebbe espresso preoccupazione sul comportamento di Rahm Emanuel, ambasciatore degli Stati Uniti in, particolarmente attivo sui social media — specialmente X (ex Twitter), anche attraverso l’account dell’ambasciata, che ha il bollino utilizzato per quelli governativi. Emanuel sta picchiando duro sul leader cinese Xi Jinping. Ma l’amministrazione vive una fase ibrida: da un lato agisce con scelte decise, per esempio quelle sull’export control, che innervosiscono Pechino; dall’altro punta a migliorare le relazioni, anche in vista di un possibile incontro tra Biden e il leader cinese Xi Jinping. Mentre i commenti di Emanuel hanno destato perplessità tra alcuni funzionari, stando a quanto dicono anonimamente ad alcuni media americani, Washington potrebbe voler frenare per una preoccupazione di carattere a più lunga gittata. Il ...