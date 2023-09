La 600e completa la gamma Fiat | il B - Suv diventa popolare

(Di giovedì 21 settembre 2023) TORINO - La nuovaè lo "state of the art" dell'elettrificazione automobilistica per. Dopo la 500, la Abarth e la Topolino, arriva ora questo B - Suv che va are lain modo ...

Come noto, lasfrutta batterie, piattaforma e dotazioni di trazione condivise con Peugeot 2008 II, Opel Mokka B e DS 3 Crossback, e in futuro con l'atteso B - Suv di Alfa Romeo. Autonomia di 400 ......è inoltre dotata di un sistema di ricarica fino a 100 kW. Una sosta di meno di 30 minuti per un pasto e avrete già l'80% della batteria carica mentre il caricatore di bordo da 11 kWil ...

La nuova Fiat 600e completamente elettrica arriva in Italia nelle versioni La Prima e RED con prezzi a partire da 35.950 euro.