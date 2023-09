Ki group | procura Milano incarica Consob di verificare partecipazioni in Bioera

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023), 21 set. (Adnkronos) - Ladiha dato mandato alldi indagare sulla compagine societaria dinell'ambito dell'inchiesta sul dissesto finanziario della galassia Ki. I pubblici ministeri Luigi Luzzi e Giuseppina Gravina hanno chiesto al tribunale fallimentare - verrà fissata un'udienza collegiata per discutere della questione - di valutare "l'inammissibilità del concordato semplificato" e "l'apertura della liquidazione giudiziale" - la procedura che, con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa sostituisce il fallimento - per Ki. Quest'ultima società, quotata in Borsa, è un ex gioiello del settore biologico in cui l'attuale ministra del Turismo ha avuto un ruolo di primo piano dal ...