Ki Group | cosa rischia Daniela Santanchè | le pene per la bancarotta e l’ipotesi dimissioni

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 settembre 2023) Un nuovo fronte giudiziario per. Con probabili nuove ripercussioni penali. E il suo posto nel governo Meloni torna in bilico. Dietro la richiesta di fallimento della procura di Milano per Kisi apre infatti una nuova voragine nei conti dei gruppi collegati alla ministra del Turismo sotto inchiesta. E lei, spiegano gli esperti,una condanna: lasemplice prevededa 6 mesi a due anni, quella fraudolenta da tre a dieci anni. Per il reato sono infatti punibili tutti gli amministratori di una società (anche quelli non esecutivi). Così come i sindaci e i direttori generali. E, spiega il commercialista Gian Gaetano Bellavia, non le basterà dire «non sapevo» per cavarsela: «Il codice penale prevede che chi non impedisce un evento che ha l’obbligo ...