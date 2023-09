Kequiao The Excellence Exhibition | la nuova mostra che guarda alla sostenibilità

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 settembre 2023) Palazzo Isimbardi si fa cornice e ospita per la prima volta dieci aziende del distretto tessile di Keqiao, situato nella città di Shaoxing in Cina, in un’esposizione innovativa che porta in primo piano la. È infatti dcostante ricerca di materiali sostenibili che viene presentato il primo filato dpolpa di bamboo, prodotto a basso consumo d’acqua e dalle famose proprietà antibatteriche. Keqiao TheSustained Research for a Better Future trae ispirazione dzona lagunare dove il distretto si è sviluppato, tra ponti che attraversano la moltitudine di canali e lunghi parchi, con la particolare architettura tradizionale che lo caratterizza. Oltre la vasta esposizione di filati unici e particolari, lavedrà protagonista ...