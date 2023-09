Juventus | Vlahovic meglio di Ronaldo e Higuain | il dato

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dusanha iniziato la stagione alla grande con la maglia dellae sembra essere davvero rinato dopo un’annata di alti e bassi Dusanha iniziato la stagione alla grande con la maglia dellae sembra essere davvero rinato dopo un’annata di alti e bassi. Quattro gol nelle prime quattro uscite così come nella stagione 2022-23 e numeri importanti che lo mettono davanti a. Gli ex attaccanti bianconeri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sono mai andati oltre i tre nelle stagioni alla

Torna l'allarme in casa: il Real Madrid piomba sul bomber bianconero per gennaio Non è un mistero che il reparto offensivo del Real Madrid sia decisamente lacunoso dopo la partenza di Karim Benzema, destinazione ...Avanti tutta verso il prossimo impegno. Lasi sta preparando alla sfida che nel weekend la vedrà opposta al Sassuolo. Dopo la bella ... sfruttando unin stato di grazia. Ma le insidie ...

Vlahovic, retroscena Juve: extra estivi e l'esercitazione mirata di Allegri Tuttosport

L'obiettivo è portare avanti i discorsi per i rinnovi dei suoi assistiti: Dusan Vlahovic della Juventus e Nemanja Radonjic del Torino. Per il bianconero, l'accordo scadrà nel 2026 e che presto ...Sabato 23 settembre andrà in scena Sassuolo-Juventus, gara valida per la 5^ giornata della Serie A 2023/24. Il calcio di inizio è previsto alle ore 18.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco tutto ...