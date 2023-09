Juventus | ridotta la squalifica ad Agnelli per la Manovra Stipendi

, sanzioneper Agnelli per la manovra stipendi ., le motivazioni pro - Agnelli: il Covid una attenuante ., le altre attenuanti per Agnelli sulla manovra stipendi . ...Alla fine di agosto la Corte di Appello ha annunciato di aver in parte accolto il ricorso presentato da Andrea Agnelli contro la sua inibizione a 16 mesi. La condanna dell'ex presidente dellaera arrivata in merito alle cosiddette manovre stipendi, ai rapporti con gli agenti e alle partnership con altri club: per lui alla fine la riduzione è stata a 10 mesi con 40 mila euro di ...

Un mese fa circa, la Corte d’Appello della FIGC ha annunciato di aver accolto in parte il ricorso presentato da Andrea Agnelli contro la sua inibizione a 16 mesi riguardo al procedimento relativo alle ...Infine, va valutato, sul piano sostanziale, che le violazioni del principio di competenza contabile, hanno avuto una durata limitata nel tempo, con conseguente attenuazione di possibili pregiudizi per ...