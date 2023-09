Juve Stabia | UFFICIALE | arriva un ex Milan

(Di giovedì 21 settembre 2023) In Serie C laha ingaggiato il difensore Cristian Andreoni (classe 1992 scuolaex Ascoli, Bari e Pordenone), che ha firmato...

Castellammare di. Cristian Andreoni è un nuovo calciatore della. Il club di Castellammare ha annunciato l'accordo con il difensore classe '92, subito convocato dalla società gialloblé per il match di campionato in programma con calcio d'inizio alle 20.Provedel nella sua carriera densa di gavetta concede il bis: nel 2020, quando difendeva i pali della(serie B) violò la porta del collega dell'Ascoli Leali e lo fece sempre al 95' in un ...

Grande attesa per il Big-match della 4^ giornata del girone C in programma questa sera stadio "Menti", tra Juve Stabia e Potenza. Sfida sentita fra due squadre che ...Stasera alle 20:45 allo stadio 'Curcio' sarà di scienza la sfida tra Picerno e Giugliano, gara che chiuderà il quarto turno di Serie C. Una sfida che si preannuncia ...