Ivan Zazzaroni | “Napoli | La Vera Sfida di Garcia è Contro i Pregiudizi”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 21 settembre 2023)commenta la prestazione delil Braga, e mette in luce le sfide che Rudideve affrontare. CALCIO. Il direttore del Corriere dello Sport,, ha condiviso le sue riflessioni sulla recente vittoria dela Braga per 2-1 in Champions League. Secondo, laper il tecnico francese Rudinon è tanto sul campo quantosottolinea chesi trova in una situazione difficile, specialmente dopo l’addio di Luciano Spalletti, l’allenatore che ha portato lo scudetto a. ...