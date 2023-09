Italia imbattuta dopo la prima tre giorni di Coppe | sorride il ranking Uefa | la classifica aggiornata

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’comincia con il piede giusto la campagna europea.lagiornata della fase a gironi della Champions League, dell’Europa League e della Conference League, le sette squadrene sono rimaste imbattute. E ilche quest’anno è più che mai fondamentale visto che le prime due Nazioni hanno diritto ad un posto supplementare per la prossima Champions League, nuova di zecca. Settene e zero sconfitte. In Champions League è arrivata la vittoria del Napoli in casa del Braga e poi tre pareggi: il Milan è stato fermato in casa dal Newcastle, la Lazio con Provedel ha trovato il gol del pareggio al 95? contro l’Atletico Madrid e l’Inter ha riacciuffato la Real Sociedad con Lautaro Martinez. In ...