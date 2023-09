Iran | parlamento approva la legge sull’hijab

(Di giovedì 21 settembre 2023) Inilla nuova severissima. D’ora in poi le donne che non indossano correttamente il velo o si vestono con “abbigliamento improprio” potranno essere punite fino a 10 anni di reclusione.la severaIliano hato un nuovo disegno di“hijab e

... nonostante pesantissime misure di sicurezza, l'è tornato in strada a gridare per la libertà ... E pochi giorni dopo il primo anniversario della morte di Mahsa, l'ennesima minaccia: il...L'ha inasprito le punizioni per le donne che non portano il velo, obbligatorio in pubblico fin dalla fondazione della Repubblica islamica, con l'approvazione indi una nuova legge per ...

Iran: il Parlamento verso norme più severe per le donne senza velo ... PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

L’Iran vara una nuova stretta su «purezza e velo islamico» Il Manifesto

l’Iran è tornato in strada a gridare per la libertà delle donne tra colpi di arma da fuoco contro i manifestanti e arresti a tappeto. E pochi giorni dopo il primo anniversario della morte di Mahsa, ...Faccia a faccia tra Netanyahu e Biden: "La pace è possibile". Il saudita Bin Salman: "Se Teheran avrà l'arma atomica la otterremo anche noi" ...