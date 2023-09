Intossicazioni da funghi | in Italia 10mila casi l’anno | quali i rischi e come evitarli

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nausea, dolori addominali e allucinazioni tra sintomi, ma amanita falloide può portare a trapianto fegato o alla morte Con l’inizio dell’autunno e l’arrivo delle prime piogge, parte la stagione della raccolta dei. E con essa le segnalazioni di, da parte delle Asl, da Sud a Nord in tutta: 9a Catania lo scorso fine settimana, causate dal Chlorophyllum molybdites, la cosiddetta ‘falsa mazza di tamburo’, mentre numeri già importanti si registrano al Centro antiveleni Maugeri di Pavia, per citarne alcuni. Non a caso, nel trimestre settembre-ottobre-novembre si verifica il 90% deidi intossicazione da, che portano in pronto soccorso circani, tralievi e ...