Intercettazioni | Fi | ' lotta a criminali senza violare privacy | noi garantisti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Lacontro latà organizzata è ed è sempre stata una priorità di Forza Italia, in difesa della libertà e della democrazia del nostro Paese. Il diritto alla legalità e alla sicurezza, però, deve essere garantitoconsentire la violazione sistematica e ingiustificata delladei cittadini, nel rispetto degli articoli 27 e 15 della Costituzione, che proteggono la presunzione di innocenza e la riservatezza. Abbiamo sostenuto con convinzione gli interventi del governo nel decreto 105/2023 in materia die abbiamo apprezzato che la maggioranza abbia condiviso tre importanti proposte di Forza Italia in questa direzione storicamente garantista. Le nostre proposte votate nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia sono in linea con il ...