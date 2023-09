Inter | un Primavera di Chivu ceduto alla LFA Reggio Calabria | nota!

L’Inter Under 19 è attesa dall’esordio in UEFA Youth League contro la Real Sociedad in trasferta. Primo impegno europeo in stagione per i ragazzi di ...

L’Inter Primavera non riesce a tenere il vantaggio nel finale e si fa riprendere per la seconda volta dalla Real Sociedad. 3-3 il risultato finale, ...

L’Inter Primavera non va oltre il pareggio con il risultato di 3-3 contro la Real Sociedad (vedi tabellino e pagelle). In Spagna all’esordio in UEFA ...

Inizia con un pareggio l'avventura europea dell'Inter Primavera fermata sul tre pari in casa della Real Sociedad. All'Instalaciones Deportivas Zubieta XXI, i nerazzurri vanno in vantaggio due volte, ma in entrambe le occasioni sono stati rimontati ...

Inizia con un pareggio l'avventura europea dell'Inter Primavera fermata sul tre pari in casa della Real Sociedad. All'Instalaciones Deportivas Zubieta XXI, i nerazzurri vanno in vantaggio due volte, ...