Inter Miami | tegola per Martino | Messi e Alba out per la finale di US Cup

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’ha battuto 4 a 0 Toronto nella semidi US Cup ma ha dovuto perderee Jordiper noie muscolari L’ha battuto 4 a 0 Toronto nella semidi US Cup ma ha dovuto perderee Jordiper noie muscolari. Una bruttaper il Tatain vista della finalissima di domenica. Lo stesso allenatore ha dichiarato: «Ovviamente non c’è alcuna possibilità che siano presenti domenica contro Orlando, vedremo la prossima settimana».

C'è una vita prima di Messi e una dopo il suo arrivo. L', da quando la Pulce è sbarcata in Florida, ha letteralmente svoltato conquistando un titolo come la Leagues Cup e risalendo gradualmente la china anche in campionato. Anche nell'ultimo ...in ansia per le condizioni di Leo Messi, uscito al 37 della partita vinta 4 - 0 contro il Toronto. Al termine della partita, il tecnico Gerardo Martino ha tranquillizzato i tifosi, ...

L'Inter Miami travolge Toronto 4-0 ma perde Messi e Alba. A rischio per la finale di US Cup TUTTO mercato WEB

Inter Miami, poker "triste" al Toronto: perde Messi e Jordi Alba Corriere dello Sport

Nella notte italiana tra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre è andato nuovamente in scena il campionato statunitense dell’MLS, con l’Inter Miami che ha letteralmente annichilito il Toronto per 4-0 ed ...La squadra di Tata Martino vince 4-0 ma perde l'argentino e anche Jordi Alba. Entrambi a rischio per la finale di US Cup ...