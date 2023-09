Inter | Lautaro Martinez | “Anche contro il Milan all’inizio è stato così”

Un vero e proprio incubo . Così si può riassumere l'esordio stagionale dell'in Champions dove solo il gol disalva la faccia alla squadra di Inzaghi che evita così una sconfitta che avrebbe complicato,e non poco,il cammino europeo. Lenti,impacciati,fuori fuoco e ...... nel ristorante della moglie diMartinez, capitano dell'

Corsera - Lautaro salva l’Inter Tutto Juve

(Lapresse) Una vittoria e un pareggio - entrambi ottenuti in extremis - per le altre due italiane impegnate ieri sera nel primo turno delal fase ...Blog Calciomercato.com: Un vero e proprio incubo. Così si può riassumere l’esordio stagionale dell’Inter in Champions dove solo il gol di Lautaro salva la ...