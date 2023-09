Inter | Dzeko e i rimpianti | “Volevo restare”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Adnkronos) – "Io sarei rimasto molto volentieri, all'stavo veramente benissimo". Edinavrebbe continuato a indossare la maglia nerazzurra. Invece, addio Milano e trasferimento a Istanbul, con il Fenerbahce. "Guardando la scelta su di me ero sicuro che l'l'avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore diciamo importante come me che gli avrebbe potuto dare un po' di fastidio e che magari non lo avrebbe fatto essere sempre titolare, per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non è andato all'", dice il 37enne bosniaco a Prime Video.