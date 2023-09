Inter | Calha determinante | senza di lui l'Inter rende molto meno I dati

(Di giovedì 21 settembre 2023) C'è un giocatore nell'undici di Simone Inzaghi che come nessun altro risulta imprescindibile per il gioco dei nerazzurri. Questo...

Ho tanto giocatori a disposizione, al posto dipuò giocare Asllani , che è un giocatore ... Abbiamo fatto due stagioni importanti in Champions, come l'merita. L'anno scorso la Champions ci ...Simone Inzaghi però ha deciso di non convocareper il primo impegno ufficiale in Champions League contro la Real Sociedad a causa di un sovraccarico muscolare. Niente di grave, il calciatore ...

Preview R. Sociedad-Inter - Inzaghi no turnover. Pavard c'è, stop Calha Fcinternews.it

Inter, caccia a notti Real. La carica del derby per l'assalto all'Europa ... Quotidiano Sportivo

Una brutta Inter esce con un ottimo pareggio dalla Reale Arena, ma anche con tanti punti di domanda. Dopo un derby dominato appena quattro giorni prima, chiuso con il divario più ampio dal 4-0 del ...Una brutta Inter esce con un ottimo pareggio dalla Reale Arena, ma anche con tanti punti di domanda. Dopo un derby dominato appena quattro giorni prima, chiuso con il divario più ampio dal 4-0 del ...