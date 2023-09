Intenti a raccogliere il gusto | mentre là fuori la vita scorre veloce

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 settembre 2023) Molti ci prendono in giro dopo che il Milanese Imbruttito ha coniato per noi, gente di città, una serie di etichette assolutamente calzanti, sarcastiche e spesso ciniche sul modo con cui i milanesi vivono e si rapportano alla loro città. La verità è che molti di noi si ritrovano assolutamente sommersi e nel vivo di questo imbruttimento con un certo, una specie di piacere per essere sempre troppo impegnati, troppo presi. Troppo. Qualora questa modalità diventi eccessiva, ci piace poter pensare di avere una piccola lista di ristoranti rifugio, in cui separarsi dal flusso chee riappropriarsi di una chiacchiera, di un momento di piacere, di un piatto buono. Allora abbiamo provato a pensare a quegli indirizzi che in qualche modo facilitano l’estraniamento, a prescindere dal tipo di cucina che offrono. Perché particolarmente riservati, perché ...