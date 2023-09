Inquinamento atmosferico | in Europa «è una crisi di salute pubblica» E in Italia ancora peggio – L’inchiesta del Guardian

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il 98% della popolazione europea respira aria tossica. È impietoso il quadro delin seguito a un’inchiesta sulla qualità dell’aria nel continente. Che a causa dell’si trova nel pieno di una «gravedi». L’analisi dei dati raccolti utilizzando una metodologia all’avanguardia – comprese immagini satellitari dettagliate e misurazioni da oltre 1,400 stazioni di monitoraggio a terra – rivela una situazione critica. Il 98% delle persone che vivono in aree conda particolato fine altamente dannoso che supera le linee guida dell’Oms. Inoltre quasi due terzi degli europei vivono in aree in cui la qualità dell’aria è più del doppio delle linee guida dell’Oms. Ad avere la qualitàre del ...

il Pedibus è ambiente: ogni tratto percorso a piedi aiuta a ridurre il traffico intorno alla scuola, l'inquinamento acustico e atmosferico a vantaggio di tutti.

Secondo un recente studio, il 98% degli abitanti del Vecchio continente vive in zone in cui i livelli di PM 2,5 sono superiori alle linee guida dell'OMS: la situazione è peggiore nei Paesi dell'Est, c ...Più piste ciclabili per incentivare l’uso delle bici Una delle soluzioni più efficaci per ridurre l’inquinamento atmosferico e il traffico congestionato è l’espansione delle piste ciclabili, con la ...