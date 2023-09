Innovatec | accordo con SENEC per sviluppo di 100 mw di impianti fotovoltaici in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos) -Group, tramite la sua controllata Elios Power, e Senc, parte del gruppo tedesco EnBw, hanno sottoscritto undie realizzazione diper una potenza complessiva di 100 MW. L', si legge in una nota, prevede, all'esito positivo della due diligence, una partecipazione disia nella società veicolo titolare del portafoglio di progetti sia agli investimenti da sostenere per loautorizzativo. Elios svolgerà le attività per ottenere l'autorizzazione alla costruzione degli, d'altra parte, seguirà l'intero processo di costruzione deglisu base Epc fino alla loro ...