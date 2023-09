Infortunio Alex Sandro | condizioni e tempi di recupero

(Di giovedì 21 settembre 2023) La Juventus di Massimiliano Allegri, in queste ore, sta preparando la sfida contro il Sassuolo, in programma sabato 23 settembre alle 18 al Mapei Stadium e valevole per la quinta giornata del campionato di serie A. Una gara in cui i bianconeri dovranno fare a meno di: il difensore...

Fra 15 giorni nuovi esami per determinare i tempi di recupero TORINO - La Juventus perdeSandro per almeno un paio di settimane. "In seguito all'rimediato durante l'allenamento di ieri - fa sapere la società bianconera in una nota - questa mattinaSandro è stato ...Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Questo l'esito degli esami ai quali nella mattinata di oggi, 21 settembre, si è sottopostoSandro dopo l'rimediato in allenamento 24 ore prima alla Continassa. Un mese e mezzo di stop per il brasiliano .Sandro ko, le partite che salta 'Il calciatore ha già iniziato l'...

