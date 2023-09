Infortuni | operaio 73enne cade da tetto e precipita su auto nel milanese | è grave

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Milano, 21 set. (Adnkronos) - Un uomo di 73 anni è rimastomente ferito, questa mattina, dopo essere caduto daldello stabilimento nel quale stava lavorando a Magnago, nel. Erano da poco trascorse le 14.30 quando l', in servizio in una nota concessionaria di, ha perso l'equilibriondo da un'altezza di circa 8 metri su una vettura parcheggiata. Sul posto, oltre ai carabinieri e al personale dell'Ats competente per glisul lavoro, sono intervenuti i sanitari del 118 Areu con un'medica e un'ambulanza; dopo aver prestato i primi soccorsi all', che ha riportato un trauma al torace, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Legnano.