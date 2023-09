Inflazione | oggi vertice a Palazzo Chigi | da sindacati occhi puntati su aumento salari

Buone notizie per le famiglie : arrivano un sacco di soldi per contrastare l’ inflazione . Ecco cosa vi spetta e come ottenerlo. Arrivano anche ...

Dall'altra, si è registrato un aumento dell'" per il 77% del campione il potere d'acquisto è diminuito rispetto al 2021, e per il 75% la situazione non migliorerà nei prossimi due anni " ......personale della scuola e tutelare il potere d'acquisto dei salari fortemente eroso dall'",... Le news della scuola in primo piano,: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ...

Lotta a inflazione, oggi vertice governo-sindacati a Palazzo Chigi Adnkronos

Inflazione in Italia al 2,5% e Pil +0,8%: le stime Ocse per il 2024 Sky Tg24

Anche in questo caso l’impressione diffusa tra gli attori in campo è quella di inadeguatezza temporale (il caro vita non finisce a natale) e di concezione (l’inflazione si mangerà gli sconti). Senza ...L’indagine Mediobanca conferma che nel 2022 le medie e grandi aziende tricolori, specie quelle industriali, sono state in grado di assorbire l’aumento dei ...