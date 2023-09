(Di giovedì 21 settembre 2023) SANITÀ. In Lombardia sono inferiori ai posti disponibili. Solitro: «Scarse opportunità di carriera e paghe basse». Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo di giovedì 21 settembre.

... nei corsi di laurea di infermieristicaancora le domande di accesso. Domani, 19 settembre, ...manterranno questa tendenza discendente sarà difficile trovare anche solo gliper gli ...... con una preoccupante percentuale che oscilla tra il 19 e il 20% e che indica coloro che non arriveranno alla laurea, che non indosseranno mai quel camice, che non diventeranno mai. Dove ...

Infermieri, calano le domande ai corsi universitari: -10,2% L'Eco di Bergamo

Calano gli aspiranti infermieri: -10,5% le domande di ammissione al ... Nurse24

SANITÀ. In Lombardia sono inferiori ai posti disponibili. Solitro: «Scarse opportunità di carriera e paghe basse». Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo di giovedì 21 settembre. È una criticità ...L’allarme di Ordine, Società e dei sindacati confederali alla Commissione Sanità del Pirellone "In tre anni 400 dalla Lombardia alla Svizzera, i neolaureati non compenseranno i pensionati" .