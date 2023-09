India lancia un’allerta sui viaggi in Canada

... da ultimo giusto pochi giorni fa in occasione del G20 in. Meloni non parla alla sessione ... nel corso del summit alle Nazioni Unite,un appello sui migranti , invitando ad affrontare la ...Inizialmente in, gli utenti potranno aggiungere prodotti al carrello e completare il pagamento, tutto direttamente nella chat, grazie all'integrazione di metodi come le app UPI, carte di debito ...

L'India lancia una sonda per l'osservazione del Sole - Spazio e ... Agenzia ANSA

L’India lancia la sua prima sonda solare: obiettivo di studiare il sole a circa 1,5 milioni di chilometri... Corriere TV

Nel 1961 Oriana Fallaci passò un intero anno negli Stati Uniti per seguire il programma spaziale che otto anni dopo portò l’uomo sulla Luna. Nacque “Se il ...Mercoledì l’India ha avvertito i suoi cittadini di non recarsi in alcune zone del Canada, ultimo atto di una controversia diplomatica che vede New Delhi coinvolta nell’uccisione… Leggi ...