India e Canada sono ai ferri corti

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ottawa accusa New Delhi di essere coinvolta nell'assassinio di un attivista per l'indipendenza dei sikh. Il governo Modi ha risposto sospendendo i visti dei canadesi

Il premier delha pensato bene di indire una conferenza stampa, assieme a Melanie Joly, sua ministra degli Esteri, per accusare l'intelligence indiana dell'omicidio di Hardeep Singh Nijjar, ...Giovedì l'ha interrotto il rilascio dei visti ai cittadini canadesi dopo che il primo ministro Justin Trudeau aveva accusato l'di aver ...

L'India sconsiglia ai suoi cittadini i viaggi in Canada Internazionale

L’India ha sospeso il rilascio di visti per i canadesi a causa della lite con il Canada sui separatisti sikh Il Post

Ottawa accusa New Delhi di essere coinvolta nell'assassinio di un attivista per l'indipendenza dei sikh. Il governo Modi ha risposto sospendendo i visti dei canadesi ...Il governo indiano ha detto che si tratta di una misura temporanea dovuta a una «minaccia alla sicurezza» alle ambasciate e ai consolati indiani in Canada che ha bloccato il normale svolgimento dei ...