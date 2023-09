Incontri di Reumatologia ad Aversa

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 21 settembre 2023). Il paziente reumatologico è un paziente complesso che necessita di un approccio multidisciplinare nella gestione della sua patologia dal punto di vista diagnostico, ma soprattutto dal punto di vista terapeutico. Oggi sono disponibili farmaci innovativi per le patologie reumatologiche, ma è comune l’impiego di altri farmaci per le patologie che coesistono. È importante perciò conoscere e gestire la politerapia. Le figure mediche chiamate in causa sono diverse in relazione alla patologia da trattare, ma il comune denominatore è senz’altro il Medico di Medicina Generale, che ha il compito di mettere in relazione tutti gli specialisti che concorrono alla multidisciplinarietà della gestione del paziente reumatologico. L’approccio medico tuttavia non è sufficiente a garantire al paziente una buona qualità della vita, a questo concorrono i corretti stili di vita, ...