Incognita Napoli | ma è l’unica italiana vincente in Champions

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVincere inLeague fa bene, specie quando si èsquadraa farlo, ma non risolve tutti i problemi dell’avvio di stagione del. Il successo arrivato nel finale – grazie alla pressione della squadra azzurra ma concretizzato solo dall’autogol portoghese – rasserena la squadra di Garcia dopo il campanello dell’allarme dell’unico punto negli ultimi 180? di campionato. La capacità di vincere esiste ancora, la sicurezza dell’orchestra che sa suonare insieme la sinfonia del gioco è ancora molto lontana. Il tecnico Garcia ha chiuso il match in Portogallo con il sorriso ma anche con la consapevolezza che molto c’è da migliorare, cercando un equilibrio tra il gioco dello scorso anno e la sua impronta. Dopo la vittoria sul campo del Braga la prossima tappa in ...