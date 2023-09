Incidente sulla SS172 | morto 49enne | rinviato a giudizio il 28enne alla guida

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sull’mortale avvenutoSS 172, all’esito dell’udienza preliminare tenutasi mercoledì 20 settembre 2023, in tribunale a Taranto, il Gup dott. Giovanni Caroli, accogliendo la richiesta della Procura, hail ventottenne tarantino F. V., che il 17 gennaio 2022 ha travolto e ucciso, a soli 49 anni, Angelo La Ragione, pure lui di Taranto, mentre percorreva a piedi a bordo strada la Statale 172. All’imputato, oltre al reato di omicidio stradale, il Pubblico Ministero titolare del procedimento penale, la dott.ssa Francesca Colaci, ha contestato anche lain stato di ebbrezza essendogli stato riscontrato dagli agenti della polizia locale di Taranto, che hanno rilevato il sinistro, un tasso alcolemico di 0,013 g/l che invece doveva essere zero avendo egli conseguito ...

...l'esatta dinamica dello scontro perché la loro assenza non intralcia la relazione degli esperti che fondano la loro consulenzaperizia cinematica che restituirà le immagini dell'Un uomo di 66 anni, P. F., di Gerocarne, è morto in unavvenutostrada provinciale che collega Vibo Valentia a Soriano, a poca distanza dallo svincolo autostradale. L'uomo, per molto tempo residente nel Nord Italia ma da qualche anno ...

Cerca di evitare un'auto, tir precipita sulla ferrovia: si cerca il camionista BresciaToday

Schianto sulla Variante, coinvolta auto della polizia e traffico in tilt CasertaNews

Per il perito, l'imputato dovrà continuare un percorso di cura; sulla pericolosità sociale non ha constatato patologie tali da incidere sulla capacità di autodeterminarsi. Prossima udienza fissata per ...A Rodano (Milano) un uomo di 33 anni è precipitato da un’impalcatura alta cinque metri mentre lavorava in un’officina ...