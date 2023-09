Incidente stradale a Centallo | morto un romeno di 30 anni

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il trentenneA.F.S. ha perso la vita in unavvenuto mercoledì sera nel Cuneese trae Castelletto Stura, sulla Provinciale 3. Il trentenneera a bordo di un furgone Ducato che è sbandato e finito fuori strada. Il mezzo è uscito fuori dalla carreggiata ed è precipitato per oltre venti metri in una scarpata adiacente alla strada. Nell’impatto sono coinvolte anche altre tre persone, nessuna delle quali in gravi condizioni. Due sono in codice verde, una in codice giallo. Tutte hanno rifiutato il trasporto in ospedale.