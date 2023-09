Incidente in galleria in Val Seriana | scontro tra una macchina e un camion

(Di giovedì 21 settembre 2023) Albino.e traffico lungo la direttrice della Val, precisamente sulla superstrada che porta a Clusone. Il fatto è avvenuto pochi minuti prima delle 11 lungo laSan Rocco e ha visto coinvolto un mezzo pesante e una. Tre le persone rimaste ferite, tra cui una donna di 76 anni e due uomini, uno di 55 e uno di 37. L’si è rivelato meno grave di quanto potesse sembrare, tanto che i feriti sono stati portati via in codice giallo e verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII e al Bolognini di Seriate. Ma l’impatto sulla viabilità è stato importante, tanto da creare lunghe code sia inche lungo la strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Clusone e tre ambulanze.

Quando e dove è successo l'L'è avvenuto verso le 7.30 lungo la strada costiera ... pare che il camion stesse procedendo da Pisogne a Marone quando, poco dopo laTrentapassi,...nellaScoppo tra Boccetta e Giostra sulla tangenziale dell'autostrada A20 Messina - Palermo. Si è trattato di un tamponamento, avvenuto intorno alle 10.30 di oggi, giovedì 20 ...

Violentissimo schianto frontale in galleria: tre feriti, uno è gravissimo Today.it

Violento scontro frontale in galleria a San Teodoro in Sardegna: tre feriti in gravissime condizioni Virgilio Notizie

ALBINO. L’impatto è avvenuto nella galleria San Rocco poco prima delle 11 di giovedì 21 settembre ad Albino: tre i feriti non gravi. Un incidente tra un mezzo pesante e due auto all’interno della gall ...Il Consorzio Autostrade siciliane segnala “lunghe code per un sinistro tra i veicoli lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo all’interno della galleria Scoppo, nel tratto compreso tra gli svincoli di B ...