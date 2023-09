Inciampa nello sportello della lavastoviglie e cade su un coltello | tragedia in provincia di Pavia | muore dissanguato un 63enne

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 settembre 2023) È mortoper una tragica fatalità questo martedì 19 settembre. Alessandro Riboni, operaio in pensione di 63 anni, ètoapertosua casa di San Martino Siccomario, indi, per poire su unche aveva lasciato nel cestello con la punta rivolta verso l’alto. La lama gli ha reciso l’arteria femorale e per lui non c’è stato nulla da fare, la morte è arrivata dopo pochi minuti. I vicini hanno sentito le sue urla e hanno chiamato subito il 118 arrivato in via Otto Marzo, dove risiedeva l’uomo, intorno alle 21. I sanitari non hanno potuto che accertare la morte delche hanno ritrovato in una pozza di ...