In viaggio con Carlos Sainz | che prende circa 100 voli l' anno

(Di giovedì 21 settembre 2023) I piloti di Formula 1 visitano molte grandi città durante la stagione. Secondodella Scuderia Ferrari, però, niente è meglio di Milano. «È sempre frenetica e impegnativa per noi, ma ci sono un'energia e un'atmosfera tali che non vedi l'ora di andarci», afferma. È l'inizio di settembre e lui si trova allo showroom Ferrari, nel cuore di Milano, per svelare il nuovo merch in edizione speciale di Puma: un kit indossato dal Team Ferrari per celebrare il Gran Premio d'Italia, con un tocco vintage in onore del patrimonio storico del Cavallino Rampante. Moltissimi sono i fan che haffollato le strade per autografi e selfie. «Qui ti senti davvero una star», osservaridendo.e il circo della Formula 1, del resto, ...

... si fanno pagare migliaia di dollari per viaggi verso l'Europa che vendonole brochure come fossero normali agenzie di, ma su quelle brochure non scrivono che quei viaggi troppo spesso ...... si fanno pagare migliaia di dollari per viaggi verso l'Europa che vendonole brochure come fossero normali agenzie di, ma su quelle brochure - denuncia il presidente del Consiglio - non ...

Spagna: in viaggio con l'amico a 4 zampe TGCOM

In viaggio con la macchina del tempo: l'erbario dell'Università di Torino Unito

"Grazie a Confcommercio per aver scelto Volterra, in un evento che coniuga un’eccellenza dei motori come la Harley Davidson con le eccellenze del territorio. Il viaggio è il vero valore aggiunto ...Scopri la storia millenaria del maniero sulla rupe di Castrocaro Terme in una suggestiva visita notturna. Un viaggio nel passato con racconti, storie e leggende. Prenotazione obbligatoria. Tariffe da ...