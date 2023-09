In arrivo il bonus benzina per migliaia di italiani | i soldi direttamente sul conto

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non sembra volersi arrestare la scalata all’insù del prezzo della. Verrà erogato unper riuscire a mitigarlo? Ecco qual è lo scenario attuale Che il prezzo dellastia crescendo costantemente da ormai diverse settimane non è certo un segreto. Il Decreto carburanti approvato dal Senato lo scorso 8 marzo e che dal 1° agosto ha previsto l’obbligo di esposizione, da parte dei gestori dei distributori di, del costo medio applicato quotidianamente in ogni regione accanto al prezzo praticato non sembra da questo punto di vista aver sortito alcun effetto. Il governo sta lavorando a un, cosa prevede (grantennistoscana.it)Lasi avvicina al costo medio di 2 euro al litro sulle strade urbane ed extraurbane e sulle reti ...

Iltrasporti si è rivelato un valido supporto per i cittadini e un successo per l'ente ... Con l'di un nuovo 'click day' ad Ottobre, e probabilmente un altro a Novembre, l'attesa dei ...... oltre al 8,1% di incremento, lo Stato ha riconosciuto ai beneficiari un ulterioredel 1,5% ... Riassumendo Amenti insulle pensioni a partire dal 2024 in base all'inflazione. Per tutti ...

Bonus benzina, c'è la data: ecco quando arriva Money.it

Bonus benzina, in arrivo il decreto: a chi andrà, come funziona e a ... LA NOTIZIA

Il futuro delle agevolazioni per le bollette e il possibile bonus riscaldamento dopo il 30 settembre rimangono incerti. Dipenderà in gran parte dall’evoluzione dei prezzi dell’energia e dalle ...In attesa della data di uscita di Gennaio 2024, Tekken 8 annuncia una nuova closed beta nel mese di ottobre e presenta il nuovo ingresso nel roster, Feng Wei.