In arrivo a Roma Nord una colata di cemento di 137 ettari

(Di giovedì 21 settembre 2023) A, tra la via Salaria e la via Flaminia, tra i quartieri di Prima Porta e Castel Giubileo, in un’area di 137, sull’ansa del Tevere, potrebbe sorgere un nuovo quartiere. La proposta di progetto da quasi 500 milioni di euro – simile a quello già presentato nel 2019 all’ex prima cittadina Virginia Raggi – starebbe per arrivare tra le mani di Roberto Gualtieri, come anticipato daToday. L’area di 137prevista asull’ansa del Tevere. Nella Capitale il consumo di suolo è sempre più fuori controllo In cosa consisterebbe il progetto? Da quanto si apprende il nuovo quartiere ospiterebbe abitazioni, hotel a 4 stelle con oltre duecento camere, un centro commerciale, uno studentato per 400 persone, una clinica per lo sport, oltre a bar, ...