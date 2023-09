In Antitrust don't trust. Il tempismo progovernativo di Rustichelli contro Ryanair

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 21 settembre 2023) La battaglia dei cielile compagnie aeree, e in particolare, rischia solo di far perdere ulteriore credibilità all’Italia. Non solo al governo, ma alle sue istituzioni in generale. Subito dopo che l’esecutivo di Giorgia Meloni è stato costretto alla retromarcia, togliendo dal decreto sul “caro voli” il tetto ai prezzi fortemente voluto dal ministro Adolfo Urso, l’(Agcm) ha aperto un’istruttoriaper abuso di posizione dominante. Il procedimento riguarda una possibile esclusione, operata dal vettore irlandese, nei riguardi delle agenzie di viaggio: secondo l’accusa,, ostacolando la vendita dei voli attraverso le agenzie, sfrutterebbe la sua posizione per estendere il proprio dominio anche sulla ...