Improponibile Simone Inzaghi | siluro dalla Spagna | Inter | un grosso guaio

(Di giovedì 21 settembre 2023) Una bruttapareggia 1-1 nella prima giornata dei gironi di Champions in casa della Real Sociedad. Al gol di Brais Mendez in avvio risponde la zampata di Lautaro Martinez, che insacca dopo un tiro diventato assist di Davide Frattesi. Ora i nerazzurri sono al secondo posto in classifica, appaiati con la Real Sociedad, mentre il Salisburgo si è preso la testa del Gruppo D dopo la vittoria sul Benfica. Per Marko Arnautovic e Kristjan Asllani, partiti dal 1' mercoledì sera, è invece arrivata una bocciatura alla grande chance concessa da. L'ex Bologna sostituiva Marcus Thuram, il vecchio centrocampista dell'Empoli l'infortunato Calhanoglu, non convocato per laa causa di un affaticamento. Arnautovic, manca l'intesa con Lautaro Due ricambi, Arnautovic e Asllani, che non hanno inciso. I numeri ...